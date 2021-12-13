«Лохматая елка желаний» пройдет в Амурской области

Проект реализуется уже не в первый раз Фото: @lelkae

Зооволонтеры Амурской области решили порадовать только детей, но и питомцев в честь наступающего Нового года. Они запустили необычную, но в то же время всем знакомую акцию – «Елку желаний». Подарки в рамках мероприятия дарить нужно будет животным. Проект реализуется уже не в первый раз. Как рассказали волонтеры, в прошлом году каждый четвероногий участник акции получил новые лежанки и чашки с косточкой.

Пост о грядущем проекте разместили Instagram-аккаунты @help_animals_blg и @lelkae. Они уверены, что акция поможет не только собрать подарки для животных, но и найти для них новые семьи.

- Вчера наши ребята усердно позировали фотографам, а мы записывали их желания. Как и каждый год, самое главное желание каждого животного в приюте - получить дом и любовь хозяина! Все, кого вы увидите на фотографиях, ждут этот самый счастливый момент! - поделились волонтеры.

Фотографии всех участников опубликованы в профилях организаторов. Вручить подарки амурчане могут сразу несколькими способами. Они могут передать их зоозащитникам или отдать лично, и при этом пообщаться с самой собакой. С точной датой встречи создатели пока не определились, но ориентировочно это пройдет 18 или 19 декабря.

Желающим исполнить желание собаки или забрать ее в новый дом, можно звонить по телефону: 8-961-950-68-88.