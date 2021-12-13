ДК Железнодорожников в Свободном отремонтируют в рамках «единой субсидии» Минвостокразвития

В Свободном завершается реконструкция Дома культуры железнодорожников. Работы проводятся в рамках «единой субсидии» Минвостокразвития.

Рабочие уже приступили к монтажу и настройке оборудования, идут настил ковролина, установка кресел в зрительном зале. За ходом реконструкции ведется контроль посредством камер видеонаблюдения, благодаря которым имеется возможность оперативно выявлять и устранять недочеты, также на объект регулярно выезжают специалисты ГКУ Амурской области «Строитель» для строительного контроля.

- Благодаря поддержке Минвостокразвития, в отремонтированном учреждении установлено современное сценическое оборудование, полностью обновлены помещения. Дом культуры приобретает современный вид, жители города смогут проводить свободное время в комфортных условиях. На сегодняшний день готовность объекта составляет 95 процентов, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Напомним, ранее в учреждении культуры занимались 12 творческих коллективов. Половина из них — детские. После закрытия Дворца культуры часть коллективов переехала в Дом культуры имени Лазо, часть — в библиотеку. Некоторые продолжают заниматься творчеством в Доме детского творчества.