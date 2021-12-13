Программы для одаренных детей Амурской области реализуют с ведущими экспертами из других регионов страны

Около 90 одаренных школьников и 30 педагогов-наставников Амурской области обучаются у высококвалифицированных преподавателей из разных уголков России. Это стало возможным благодаря программам, запущенными региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Вега», – «Одаренные дети», и образовательной сессии для участников регионального этапа всероссийского конкурса научно технологических проектов «Большие вызовы».

- Вплоть до 17 декабря участники программ и их наставники будут повышать уровень своих знаний в сфере точных наук и подготовятся к участию в интеллектуальных соревнованиях различного уровня. Также они «прокачают» навыки проектной деятельности и решения инженерных кейсов. Впервые образовательная площадка ЦВПОД «Вега» собрала межрегиональную команду спикеров из пяти регионов России: Приморского и Забайкальского краев, Амурской, Самарской и Нижегородской областей, –рассказал руководитель амурского центра выявления и поддержки одаренных детей Максим Семин.

В числе участников программ – школьники и педагоги-наставники из городов Благовещенск, Тында, Зея, Шимановск, Белогорск, Свободный, Сковородино и Райчихинск, а также Михайловского, Свободненского, Зейского, Белогорского, Тамбовского и Благовещенского районов.

Партнерское участие в реализации программ приняли: ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», ПАО «Сибур Холдинг», ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» и команда тренеров проекта «Поколение уверенного будущего» АНО «Агентство стратегических инициатив».

Напомним, центр «Вега» создан в Приамурье по нацпроекту «Образование» в 2019 году. Это единственная на Дальнем Востоке организация по выявлению и поддержке одаренных детей. Здесь школьники имеют возможность демонстрировать и развивать свои способности по трем направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Данные программы выбраны не случайно. Именно они лежат в основе работы центра «Сириус». Указанные направления школьники осваивают очно (в новом здании с современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием, стоимость которого 215 миллионов рублей) и с использованием дистанционных технологий.

Узнать больше информации о центре и его программах можно на его официальном сайте.