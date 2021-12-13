Семилетний ребенок и волонтеры очищали Благовещенск от снега

Акция помощи в уборке школ, детских садов и медицинских учреждений стартовала в конце октября Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске волонтеры вышли на очистку города от снега. Они помогли убрать крыльцо городского роддома и поликлиники № 3. В мероприятии приняли участие студенты учебных заведений, молодые волонтеры и семилетний ребенок.

Инвентарь – метлы и лопаты – ребятам выдали в МКП «ГСТК». Участники поделили зоны ответственности. Волонтеры «Молодежки ОНФ» расчистили лестницы, пандус и пешеходные дорожки возле поликлиники. Территорию городского роддома привели в порядок участники движения «Дрим Тим».

- Мы предложили волонтерам список из нескольких объектов, нуждающихся в уборке, на выбор. У коммунальных служб сейчас большой объем работ, и здорово, что с такими помощниками привести в порядок социальные территории удается быстрее и эффективнее. Спасибо ребятам, они в очередной раз откликнулись и приняли участие в акции, – отметила директор центра молодежных инициатив Евгения Городецкая.

По информации администрации Благовещенска, добровольцы продолжают приводить в порядок городские территории. Сегодня, 13 декабря, они приступили к уборке у поликлиники № 4 и детского сада № 35.

Акция помощи в уборке школ, детских садов и медицинских учреждений стартовала в конце октября, когда на Благовещенск обрушился мощный циклон. В эти выходные к ней также присоединилось спортивное сообщество. Тренеры одного из спортивных клубов города, их воспитанники с родителями устроили субботник в районе ТЦ «От и До». В порядок они привели тротуары от улицы Институтской до улицы Кантемирова.