В Благовещенске началось рассмотрение уголовного дела Сергея Левицкого

Левицкому может грозить до 10 лет лишения свободы Фото: скриншот

Благовещенский городской суд начал рассматривать уголовное дело бывшего мэра ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого. Первое заседание состоялось 13 декабря.

Сергей Левицкий обвиняется в нескольких преступлениях - злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, отмывании денег и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Его уголовное дело занимает 19 томов.

По данным следствия в 2018 году Левицкий повлиял на принятие Думой ЗАТО решения об увеличении суммы бюджетных расходов на снежный городок. Вместо 1,2 млн рублей сумма возросла до 3 миллионов. После этого он указал подчиненным подготовить документы для проведения аукциона. В них нужно было включить непостижимые условия для участников, чтобы выиграть могла конкретная организация, с руководителем которой чиновник был друзьями. Этим самым он ограничил конкуренцию.

Еще до объявления аукциона Левицкий, действующий в интересах победителя, потребовал от руководителя муниципального предприятия, также захотевшего поучаствовать в конкурсе, не подавать заявку. Вышедшее на аукцион другое ООО отказалось от участия, так как условия по были невозможными. Так, большой объем работ нужно было выполнить всего за пять дней.

На период предварительного следствия Сергей Левицкий находился под стражей. Он не признал свою вину и отказался от дачи показаний.

Сергей Левицкий находился под арестом. Пост главы Циолковского он покинул в начале марта 2021 года.