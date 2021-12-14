После вмешательства прокуратуры подтопленцы получили положенные выплаты

Амурчанка не была прописана в жилье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница села Владимировка, пострадавшая во время паводка в этом году, получила положенные выплаты только с помощью прокуратуры. Известно, что она потеряла жилье, а в выплатах ей отказали потому, что она не была в нем зарегистрирована.

В прокуратуре Амурской области рассказали, что пострадавшая обратилась на прием к генеральному прокуратуру России, когда тот приехал в регион. Женщина пояснила, что спустя несколько месяцев ей так ничего и не выплатили.

Специалисты начали проверку. Выяснилось, что администрация района отказала амурчанке из-за отсутствия регистрации в пострадавшем жилье. В прокуратуре это посчитали недостаточной причиной для лишения компенсации. Они обратились в суд.

Судья встал на сторону подтопленцев. Жительница Владимировки, ее муж и двое несовершеннолетних детей получили положенные выплаты суммой более 400 тысяч рублей.