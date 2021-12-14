В шесть районов Амурской области поставят новые автомобили скорой помощи

Три УАЗа в стандартном, еще три – в северном исполнении. Все они поставлены по линии минпромторга. Сумма контракта более 23 миллионов рублей. Автомобили скорой медицинской помощи класса В пополнят автопарки Архаринской, Мазановской, Михайловской, Бурейской, Ромненской, Серышевской больниц.

- Исходя из численности населения Серышевскому району полагается два автомобиля скорой помощи, – рассказал и. о. главного врача ГБУЗ ОА «Серышевская больница» Владимир Шпинёв. – У нас в автопарке три таких автомобиля. На ходу только один – 2019 года выпуска. Еще одна «скорая» на гарантийном ремонте в Благовещенске. Третья после ДТП, её тоже планируем отремонтировать. Новая машина станет большой подмогой, пока старый транспорт на ремонте.

В новых «скорых» класса В установлены дефибрилляторы, портативные ингаляционные и аппараты ИВЛ, реанимационные комплекты для взрослых и детей, аппарат ЭКГ. Это позволяет определить диагноз и начать лечение уже в пути следования в стационар.

Напомним, в ноябре по линии минпромторга в область поступило 16 автомобилей скорой медицинской помощи. С начала 2021 года за счет средств областного бюджета в медучреждения области закупили 50 единиц санитарного транспорта. Еще 52 авто приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Поставки новой техники в медучреждения Приамурья продолжатся и в будущем году