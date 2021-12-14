В Приамурье формируется новое поколение высококвалифицированных специалистов

В Амурской области формируется новое поколение высококвалифицированных, востребованных специалистов и рабочих мирового уровня. Для того, чтобы из колледжей Приамурья выпускались специалисты с навыками, отвечающими мировым стандартам, ежегодно там обновляется материально-техническая база, педагоги проходят курсы повышения профмастерства, стремительно развивается движение WorldSkills Russia. Эффективность реализации последней рассмотрели на совещании при губернаторе Амурской области Василии Орлове.

За семь лет существования движения в Амурской области в чемпионатах астерства приняли участие почти 750 человек, из которых половина успешно устроена на предприятиях по профессии. Например, выпускница амурского педколледжа Диана Батишева сейчас работает учителем начальных классов в Стойбинской школе, а бывший студент АМЦПК Алексей Яценко трудится сварщиком в ООО «Транснефть».

- К седьмому региональному чемпионату по стандартам WorldSkills в колледжах существенно модернизирована материально-техническая база, которая используется не только для организации соревнований, но и в образовательном процессе. Так, за два года в трех колледжах создано 14 современных мастерских. Помимо этого, к 2021 году мы имеем достаточно широкую географию социальных партнеров, которые поддерживают движение не только в качестве спонсоров, но и в качестве экспертов, которые оценивают навыки конкурсантов, – рассказала зампред Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

В этом году в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» для участников было доступно на 10 соревновательных направлений больше, чем было в прошлом году (в общей сложности – 29). Выросло количество конкурсантов, всего их около 240. В числе новых направлений – «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Программные решения для бизнеса – IT», «Ветеринария», «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Переработка нефти и газа», «Физическая культура, спорт и фитнес» и другие.

- В развитии движения Амурская область имеет хороший потенциал, считаю, что нужно усиливаться в этом направлении. При необходимости Правительство готово финансировать и закупку нового оборудования в колледжи, и переобучение педагогов, чтобы на нем работать. Кроме того, нужно организовывать с работодателями более тесную связь, особенно в сфере строительства. Пандемия указала нам на острый дефицит наших кадров по некоторым направлениям. Помочь в решении этого вопроса может, в том числе движение WorldSkills Russia, – сказал Василий Орлов.

В 2022 году министерство образования и науки Амурской области стремится значительно увеличить все показатели. К примеру, восьмое региональное соревнование планируется организовать уже по 31 компетенции и привлечь к участию 300 человек. Некоторые новые направления, в которых будут состязаться конкурсанты, уже известны – «Кровельные работы по металлу», «Промышленная механика и монтаж».