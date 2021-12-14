Более 4 километров дорог в отдаленных районах Благовещенска отремонтировали в этом году по нацпроекту

Свыше 4 километров дорог отремонтировали этим летом дорожники в селах Верхнеблаговещенское и Белогорье. Проезжую часть в отдаленных районах Благовещенска обновили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В нормативное состояние привели улицу Мухина – одну из главных улиц села Белогорье, по которой «ходят» автобусы, в том числе школьный. Участок, протяженностью более 1,5 километров, пришлось расширить до 7 метров. С учетом подъездов к остановкам, заездным карманам, съездам в асфальт одели 12 750 квадратных метров дороги. После этого рабочие нанесли разметку и установили 26 дорожных знаков.

В текущем году асфальтирование провели на участке между улицей Набережной и домом № 87 по улице Мухина. В 2022 году ремонт планируется продолжить и привести в нормативное состояние участок дороги до Дома культуры.

На участке улицы Ленина, который протянулся на 2,5 километра, от садового товарищества «Солнечное» в сторону Верхнеблаговещенского уложили 5 с половиной тысяч тонн асфальта. На нижний 7-сантиметровый слой ушло 3 200 тонн пористого крупнозернистого асфальтобетона, на верхний слой – 2 300 тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона. Обочины подрядчик отсыпал песчано-гравийной смесью в высоту на 1 метр. Ширину проезжей части здесь также частично пришлось увеличить до 7 метров.

Отремонтировать эти дороги в отдаленных районах неоднократно просили жители мэра Благовещенска Олега Имамеева в Инстаграме и на встречах.

В 2022 году Благовещенск продолжит участвовать в национальном проекте. Планируется отремонтировать улицу Ленина от Шимановского до Театральной, улицу Горького от Театральной до Первомайской, Игнатьевское шоссе от нулевого километра автомобильной дороги «Благовещенск – Бибиково» (район улицы Дорожников) до улицы Дьяченко, также стартует второй этап ремонта на улице Мухина.