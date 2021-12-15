В Приамурье косуля потеряла рога, пытаясь выбраться со двора частного дома

Косулю поймали и вывезли за город Фото: @zvportal

В Амурской области самец косули потерял рога, когда пытался выбраться со двора частного дома. Туда животное забрело совершенно случайно, рассказывают в региональном управлении животного мира.

- Молодой самец пытался было найти выход, делал попытки перепрыгнуть через забор, но не вышло. Животное причинило себе травмы - сбило оба рога и разбило губу, - сообщили в управлении.

На помощь животному подоспели инспектор по охране животного мира и местный житель. Косулю поймали и вывезли за город, где отправили в дикую природу.

Специалисты напоминают, что в случае конфликтных ситуаций с дикими животными, связаться со специалистами Управления можно по телефону: 8914-557-15-90.