Амурские дети-сироты отремонтировали свое жилье при поддержке государства

Помощь в ремонте квартир детям-сиротам оказывают власти Приамурья в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области». В прошлом году ремонт прошел в 14 помещениях, где проживают 15 детей-сирот. На это потратили 2,7 миллиона рублей.

На капитальный и текущий ремонт жилья детей-сирот в этом году было выделено три миллиона рублей. На эти средства привели в порядок 11 квартир, в которых проживают 12 детей-сирот. В 10 квартирах сделали капитальный ремонт. В одной квартире провели текущие работы.

Право на дополнительную меру социальной поддержки в виде проведения текущего или капитального ремонта жилых помещений за счет средств областного бюджета имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся собственниками расположенных на территории области жилых помещений.

Дополнительная мера поддержки на ремонт предоставляется собственникам жилых помещений не ранее, чем за 1,5 года до прекращения над ними попечительства (18 лет), окончания срока их пребывания в организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершения получения профессионального образования, окончания ими отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Органы местного самоуправления наделены полномочием по предоставлению дополнительной меры на ремонт. Они должны найти подрядчика для проведения ремонта и заключить с ним контракт.

Предварительно от опекуна или попечителя должно поступить заявление в орган местного самоуправления о необходимости капитального или текущего ремонта. Специалисты рассмотрят это заявление, после чего обследуют помещение и примут решение о виде ремонта и о том, какие работы необходимо провести. Всё это определяется в соответствии с установленным порядком и с официального согласия законного представителя.

Отремонтировать жильё при помощи государства амурчане могут один раз. Провести работы можно только в одном доме или квартире. При наличии в собственности нескольких жилых помещений – по выбору собственника жилого помещения. При этом жилое помещение должно быть в собственности исключительно у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расчет стоимости текущего или капитального ремонта одного квадратного метра общей площади жилого помещения составляет три тысячи рублей и шесть тысяч рублей соответственно. При этом стоимость ремонта одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать указанный размер, включая затраты на составление сметной документации для определения стоимости выполнения работ с проведением обследования жилых помещений и составлением дефектных ведомостей в соответствии с законодательством Российской Федерации, разработку и утверждение проектно-сметной документации (в случае необходимости).