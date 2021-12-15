Амурчане могут предложить идеи по благоустройству территорий в рамках проекта «1000 дворов»

На территории Приамурья продолжается реализация программы «1000 дворов». В рамках программы проходят общественные обсуждения проектов территорий, которые планируется благоустроить в 2022 году. Об этом рассказали специалисты регионального министерства ЖКХ на совещании при губернаторе области.

- В Белогорске, Райчихинске, Зее и Тынде голосование за территории, участвующие в программе, проводится онлайн. В Шимановске и Циолковском проводится опрос населения, в Свободном опрос проходит в онлайн режиме на сайте администрации. В Благовещенске проходят общественные обсуждения с участием депутатского корпуса, - рассказала начальник отдела комфортной среды управления комфортной среды и капитального ремонта регионального министерства ЖКХ Ольга Чирясова.

По итогам общественных обсуждений будет определен финальный список территорий, которые будут благоустроены в 2022 году по программе «1000 дворов», инициированной заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Напомним, в рамках проекта «1000 дворов» на территории ДФО появится 1000 современных дворов. Из них на Амурскую область приходится 96 дворов. Губернатор Приамурья поддержал проект и поручил довести количество новых дворов в области до ста за счет областного бюджета.

Благодаря общественным обсуждениям в проекты по благоустройству будут внесены необходимые, по мнению амурчан, изменения и дополнения. Так, например, если жители считают, что им во дворе нужно больше аттракционов для детей младшего возраста или, возможно, необходима спортивная площадка, они могут об этом сообщить, и эти пожелания будут учтены в планах благоустраиваемых территорий, которые разрабатывает АНО «Центр развития территорий».

- Амурчане достаточно активно принимают участие в проектах по благоустройству общественных территорий, и это очень важно, ведь любое дело начинается с активности жителей, поэтому мы призываем всех включаться в программу «1000 дворов» и внести свои предложения по благоустройству, - заключил глава области Василий Орлов.