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Происшествия15 декабря 2021 6:05

В Благовещенске в ДТП погибла женщина, на которую выбросило автомобиль

Авария произошла днем
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Женщина скончалась от полученных травм Фото: ГИБДД Амурской области

Женщина скончалась от полученных травм Фото: ГИБДД Амурской области

В Благовещенске устанавливаются обстоятельства аварии с погибшей женщиной. Как рассказали в ГИБДД, в 13.50 в районе дома №22 по Новотроицкое шоссе водитель автомобиля Mitsubishi Canter столкнулся с автомобилем Toyota HiAce, который от удара выехал на пешеходный переход, по которому шла на зеленый свет женщина.

В результате аварии горожанка скончалась от полученных травм. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются подробности и обстоятельства происшествия.