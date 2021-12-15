В Благовещенске в ДТП погибла женщина, на которую выбросило автомобиль

Женщина скончалась от полученных травм Фото: ГИБДД Амурской области

В Благовещенске устанавливаются обстоятельства аварии с погибшей женщиной. Как рассказали в ГИБДД, в 13.50 в районе дома №22 по Новотроицкое шоссе водитель автомобиля Mitsubishi Canter столкнулся с автомобилем Toyota HiAce, который от удара выехал на пешеходный переход, по которому шла на зеленый свет женщина.

В результате аварии горожанка скончалась от полученных травм. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются подробности и обстоятельства происшествия.