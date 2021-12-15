Около 300 школьников из многодетных семей Тынды и Тындинского района пользуются «транспортными картами»

Проект «Транспортная карта школьника» реализован на территории города Тында и Тындинского муниципального округа. С декабря школьники из многодетных семей, проживающие в городе Тында и Тындинском муниципальном округе, бесплатно ездят с использованием транспортной карты, заменившей бумажные проездные билеты.

Напомним, в Приамурье для школьников из многодетных семей предусмотрена такая мера социальной поддержки как бесплатный проезд на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования. На территории области он организован двумя способами. Школьникам из многодетных семей предоставляется бумажный проездной билет либо транспортная карта школьника.

Транспортная карта школьника предоставляется школьникам из многодетных семей, проживающих в тех муниципальных образованиях, где внедрена электронная система платежей при проезде граждан: в городах Благовещенск, Свободный, Белогорск и др.

Количество поездок для школьников из многодетных семей как по транспортной карте, так и по бумажному проездному билету не ограничено.