В Свободном десятилетняя девочка получила травмы на детском площадке

За состоянием конструкций должны были следить нанятые люди Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свободном возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причина в том, что 10-летняя девочка получила травмы на детской площадке. Расследование взяла на контроль местная прокуратура.

Происшествие случилось 13 ноября на площадке многоквартирного дома №5 по улице Школьная. Девочка ушиблась, играя с металлической конструкцией в форме сферы.

Между тем известно, что ранее управляющая компания заключила с коммерческой организацией договор на оказание услуг по мониторингу состояния конструкций, расположенных на придомовой территории.

Однако несвоевременное выявление работниками организации повреждения конструкции стало причиной травм ребенка.