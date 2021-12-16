Амурский предприниматель запустил уникальный для региона бизнес-проект при поддержке государства

В прошлом году Александр Евдокимов первым в регионе открыл автомойку самообслуживания. Такая новинка появилась в Благовещенске и не разочаровала своего владельца.

- Автомойка самообслуживания – это что-то новое необычное для горожан, и она уже успела оправдать ожидания. Открыть именно такой бизнес я решил потому, что такая автомойка – быстро, дешево и удобно для автомобилистов. Сейчас появляются подобные организации, но мы были первыми, - отметил предприниматель Александр Евдокимов.

Автомойку самообслуживания предприниматель открыл на собственные средства и вдобавок к этому взял микрозаем на 700 тысяч рублей в Центре кредитной поддержки предпринимательства для покупки оборудования.

- Сейчас мы открываем вторую автомойку самообслуживания в Благовещенске. Возможно, для её запуска в работу возьмём ещё один микрозаем. Открыться планируем в следующем году, - уточнил Александр Евдокимов.

Напомним, Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области предоставляет льготные микрозаймы не только предпринимателям, но и самозанятым. Цель специалистов центра - обеспечить доступность заемных средств. Их работа направлена на то, чтобы займы можно было получить с минимальным пакетом документов, без комиссий и страховок, по легким ставкам от 1% до 7,5% годовых.

Программы микрофинансирования рассчитаны на бизнес, действующий более 12 месяцев, на начинающих предпринимателей до одного года деятельности и самозанятых амурчан, самостоятельно ведущих свой бизнес.

На сегодняшний день по всем программам уже выдано более 500 займов на общую сумму более 450 миллионов рублей. Это более 260 уникальных заемщиков. Полученные займы были направлены на: пополнение оборотных средств, покупку сырья на производство и закуп товара, на модернизацию производства и ремонт, приобретение нового оборудования или транспорта, на приобретение коммерческой недвижимости или на рефинансирование кредитов, полученных под более высокие ставки.

В списке программ микрофинансирования есть антикризисные программы: микрозаем «Специальный», до одного миллиона рублей, по ставкам от 1 до 3% годовых; микрозаем «Лояльный», до двух миллионов рублей, по ставкам от 1 до 4,5% годовых. Центр оказал поддержку и бизнесу, который пострадал от пандемии в 2020 и 2021 годах, и для тех, у кого в 2020 году произошло снижение выручки более, чем на 20% относительно предыдущего периода. Предприниматели получили 89 микрозаймов на сумму 61,9 миллиона рублей.

Кроме того, недавно в Центре запустили акцию «Моё дело». Благодаря акции амурский бизнес, работающий дольше года, может взять заем на сумму до 5 000 000 рублей по льготным ставкам от 1 до 5% годовых. Принимать заявки по акции в Центре будут до 30 декабря.

Для справки: по итогам рейтинга 2020 года амурский Центр кредитной поддержки предпринимательства вошел в ТОП-10 среди Центров России по направлению «Лучшая микрофинансовая поддержка», заняв восьмое место в своей подгруппе.