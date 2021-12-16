Владельца строящегося ТЦ в Благовещенске обяжут обеспечить безопасность пешеходов

В Благовещенске хозяина строящегося торгового центра обяжут заменить проблемные ограждения на новые. Такое решение было принято после осмотра проблемного участка на перекрестке Красноармейская-Шевченко.

Ранее горожане пожаловались на то, что им приходится ходить по проезжей части, потому что ограждения находятся в ужасном состоянии. Благовещенцы боялись за свою жизнь и здоровье, ведь так можно запросто угодить под автомобиль, или на голову мог упасть строительный мусор. Ситуацию осложняло то, что на месте, где ходят люди, как попало парковались автомобили.

После обращения нашего журналиста в администрацию на место выехали специалисты. Они осмотрели конструкцию и зафиксировали факт нарушения.

- Мы направили письма в инспекцию государственного строительного надзора и застройщику для принятия мер по устранению нарушений, - рассказали в пресс-службе администрации.

Сломанные ограждения должны будут заменить на новые.