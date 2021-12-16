Амурские производители сои получат более 1,6 миллиарда рублей господдержки

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В ближайшие дни 174 амурским производителям сои будет направлена господдержка по программе «стимулирования увеличения производства масличных культур» в сумме 1686,8 миллион рублей из федерального и областного бюджетов. Пакеты документов данных сельхозтоваропроизводителей уже переданы на оплату.

В текущем году объём экспорта продукции АПК за 11 месяцев составил 141,8 млн. долларов США. Это 78,4% от планового значения. За аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 86,4% от плана. При этом снижение показателей не мешает Амурской области сохранять лидерские позиции в экспорте сои среди всех регионов РФ.

Как пояснил заместитель председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Олег Турков, снижение объёмов экспорта продукции АПК в этом году во многом связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, в течение всего года отгрузки в КНР в направлении железнодорожной станции Гродеково периодически приостанавливались полностью либо частично по различным причинам. Экспорт же в другие страны-партнёры Азиатско-Тихоокеанского региона — КНДР, Южная Корея, Вьетнам — затруднителен в связи с огромной загрузкой портов Дальнего Востока.

Основную долю амурского экспорта АПК составляет экспорт сои – более 75% от общего объёма, а также продукты её переработки – 11%. Доля зерновой продукции в текущем году увеличилась и достигла 10% (на 7,6% выше показателей прошлого года).

В 2021 году продукция АПК из Приамурья поставлялась в 10 стран — Китай, Республику Корею, Казахстан, Вьетнам, Японию, Беларусь, Монголию, Узбекистан, Таджикистан, Индонезию. Основным импортёром традиционно является Китай, на долю которого приходится 97% объёма поставляемой продукции