Ледовая открытка в памяти о Валерии Мельникове появится в Москве и других городах страны

Волонтеры призывают россиян присоединяться к акции Фото: @kultura_svb_raion

Ледовые открытки в памяти о Валерии Мельникове, больше известного, как дед Валерий, появятся в нескольких городах России, в том числе, и столице страны. Это станет частью всероссийского флешмоба.

Так, москвичи «нарисуют» открытку на территории национального парка «Лосиный остров». Новость об этом появилась на странице Instagram-аккаунта @open.nko_official.

Помимо Москвы, 25 декабря открытки появятся еще в пяти городах страны. Уже точно известно, что участниками станут жители Новосибирска, Оренбурга, Екатеринбурга, Омска и Якутска. В Приамурье акция уже началась во многих населенных пунктах. Одним из них стало родное село Валерия Мельникова – Марково.

Ледовые открытки украсят правую сторону реки Обь, место у моста «Европа - Азия» на реке Урал и аналогичный участок у реки Омь. Кроме того, изображения появятся на набережной Исети, на озере Талом в Якутске. Тем временем, волонтеры призывают россиян присоединяться к акции, чтобы поздравить всех с новым 2022 годом и напомнить о том, что чудеса может совершать каждый.

Традиция рисовать ледовые открытки началась с Валерия Мельникова. Пенсионер каждый год таким образом поздравлял жителей Амурская области с Новым годом.

К сожалению, в 2020 году Валерия Мельникова не стало. В память о нем амурчане стали создавать открытки по всему региону.