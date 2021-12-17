Благовещенец поблагодарил полицейский за помощь в раскрытии преступления

Преступление произошло 12 декабря в гаражном массиве Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Житель Благовещенска Григорий Шпилевой поблагодарил сотрудников уголовного розыска за профессионализм и оперативность при раскрытии преступления.

Как рассказали в региональном МВД, преступление произошло 12 декабря в гаражном массиве, расположенном в одном из отдаленных районов города. Потерпевший заехал туда, чтобы поработать в своем боксе, а машину оставил на улице открытой. Вернувшись к авто, он понял, что из нее украли сумку с деньгами и документами. Амурчанин обратился в дежурную часть.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики в короткие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Похищенные документы вернули владельцу.

В письме, адресованном начальнику областного Управления МВД России, генерал-майору полиции Константину Носкову, Григорий Юрьевич написал:

- Приношу благодарность Вашим сотрудникам, которые в течение суток смогли найти воров, укравших у меня борсетку с деньгами и документами и вернуть мне похищенное. Моя благодарность им не имеет границ. Спасибо Вам, товарищ генерал, за таких сотрудников!