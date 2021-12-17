Оперштаб заявил, что за неделю в Приамурье не отмечено роста заболеваемости коронавирусом

На самоизоляции находятся 7595 контактных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области за прошедшую неделю не зарегистрировано роста заболеваемости коронавирусом. Об этом на оперативном штабе заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова. Она отметила, что сейчас идет интенсивная фаза эпидпроцесса. Наметилась стабилизация, но пока без динамики к снижению.

Прирост заболеваемости зафиксирован на 10 административных территориях. Максимальная - в Благовещенске (552 случая), Свободном (165) и Тамбовском районе (145). По- прежнему большинство заболевших (94%) не были привиты против COVID-19. 70,3% составляет неработающее население, 29,7% - работающее. Среди взрослого населения рост заболеваемости за счет лиц 65 лет и старше, где регистрируется самый высокий показатель (343,96 на 100 тыс. населения).

Заболеваемость COVID-19, протекающая в форме внебольничной пневмонии, - на уровне прошлой недели. Среди детского населения заболеваемость снизилась на 4,5%, отмечен рост среди детей 1-6 лет на 2,5%. В общеобразовательных организациях переведено на дистанционку 114 классов в 44 школах, 44 класса в 9 учреждениях среднего профессионального образования, закрыто 18 групп в 7 дошкольных учреждениях.

На самоизоляции находятся 7595 контактных. На лечении находится 6821 человек, в том числе на амбулаторном лечении – более 5300 больных COVID-19. Среди привитых заболеваемость COVID-19 зарегистрирована в 0,6% случаев от числа всех вакцинированных.

Ольга Курганова доложила, что Роспотребнадзор за минувшую неделю проверил 15 предприятий. На 11 предприятиях охват вакцинацией работников составил от 80% до 90%.

Ольга Курганова еще раз призвала четко выполнять все рекомендации по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, особенно в преддверии длинных новогодних каникул.