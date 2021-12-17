В выходные в Благовещенске возможно снижение напора воды

Специалисты просят экономнее расходовать воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благовещенцев снова предупреждают о снижении напора воды в выходные. Причиной тому может стать шуга. Об этом сообщает АКС.

По словам специалистов, в реке Амур наблюдается низкий уровень воды. Водозабор «Амурский» работает в штатном режиме. Водозабор «Северный» готов к повышенной нагрузке и будет подавать в город максимальный объем.

Кроме того, на «Амурском» сформирован запас чистой воды в резервуарах. Однако специалисты все равно просят экономнее расходовать воду.