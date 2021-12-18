Детские развлекательные центры могут снова открыть в Амурской области

Пока все центры в области остаются закрытыми

Вопрос о возможном открытии детских развлекательных центров поднимается в правительстве Амурской области. Напомним, что детские комнаты и другие развлекательные объекты закрылись для юных посетителей еще 15 июля этого года. Владельцы таких мест не раз поднимали вопрос о снятии ограничений в диалоге с местными властями, но успеха в этом не добились.

Своим мнением по этой теме поделился бизнес-омбуцмен Борис Белобородов.

Эта отрасль закрыта уже более пяти месяцев. К сожалению, на вопросы, насколько обоснован запрет на работу, Роспотребнадзор отвечал неопределенно, ссылаясь на заболеваемость. Мы же говорили, что это некая дискриминация отрасли на фоне других. Также мы неоднократно обращались с этой просьбой к губернатору Амурской области. Мы рады, что обращения услышаны и предприниматели вернутся к работе, - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Амурской области.

Он отметил, что в ближайшее время с участием предпринимателей будет сформулирован перечень условий для возобновления работы предприятий отросли.