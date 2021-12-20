В Благовещенске дороги и остановки от снега очищают в две смены

Всего задействовано порядка 40 рабочих Фото: администрация Благовещенска

Дороги, автобусные остановки и подходы к пешеходным переходам очищают в Благовещенске. Делают это в две смены сотрудники и спецтехника МКП «ГСТК». В ночь трудились 15 единиц техники.

Как сообщает городская администрация, подсыпка улично-дорожной сети и автобусных остановок противогололедным материалом велась на Горького, Кузнечной, Шимановского, Островского. Очистку прилотковой части дороги проводили на Новотроицком шоссе, по Амурской от 50 лет Октября до Пионерской.

По улице Чайковского от Северной до Амурской приводили в порядок тротуары. От снежного наката улично-дорожную сеть очищали по Амурской от Калинина до Первомайской, Островского от Краснофлотской до Зейской.

Работы продолжаются и днем, 20 декабря. Дорожная техника задействована на заметании улично-дорожной сети по Новотроицкому шоссе. Очистка прилотковой части дороги проводится на Амурской от Шимановского до Театральной.

С территории автобусных остановок и подходов к пешеходным переходам снег и наледь убирают на Амурской от Шевченко до Шимановского, на Зейской от Калинина до Театральной, на улице 50 лет Октября от Ленина до Октябрьской. По городу ведётся подсыпка противогололедным материалом. Всего задействовано порядка 40 рабочих и 21 единица спецтехники.