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Происшествия20 декабря 2021 6:51

Амурчанин отработает 200 часов за убийство собаки

Такое решение принял суд
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Мужчина был признан виновным по статье 245 УК РФ

Мужчина был признан виновным по статье 245 УК РФ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Зейского района приговорен к 200 часам обязательных работ за убийство собаки. Такое решение принял суд.

Сообщается, что случай произошел в сентябре. Мужчина ударил животное головой об асфальт – собака не выжила.

Следствие сделало вывод, что мужчина не имел права убивать животное или причинять ему боль. Он пренебрег нормами морали и гуманностью без причины. Государственное обвинение поддержала прокуратура Зейского района. Мужчина был признан виновным по статье 245 УК РФ - жестокое обращение с животными.

- Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, - сообщили в прокуратуре Амурской области.