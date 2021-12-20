Амурчанин отработает 200 часов за убийство собаки

Мужчина был признан виновным по статье 245 УК РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Зейского района приговорен к 200 часам обязательных работ за убийство собаки. Такое решение принял суд.

Сообщается, что случай произошел в сентябре. Мужчина ударил животное головой об асфальт – собака не выжила.

Следствие сделало вывод, что мужчина не имел права убивать животное или причинять ему боль. Он пренебрег нормами морали и гуманностью без причины. Государственное обвинение поддержала прокуратура Зейского района. Мужчина был признан виновным по статье 245 УК РФ - жестокое обращение с животными.

- Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, - сообщили в прокуратуре Амурской области.