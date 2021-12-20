С 21 декабря Приамурье ждут сильные морозы

Амурчан просят быть внимательными и осторожными на дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В амурскую область снова пришел очередной антициклон. Вместе с ним синоптики прогнозируют снег и морозы. Холодно стало уже на прошлой неделе – на юге температура составила -40 градусов по Цельсию.

И хоть на выходных на улице было относительно тепло, с 21 декабря антициклон в регионе усилится. Из-за отсутствия облачности область ждут настоящие декабрьские морозы. В южных районах столбик термометра опустится ниже -30...-35, а в северных – ниже -40.

В некоторых районах ожидается небольшой сне. Ветер северо-западный, умеренный. Днем будут прояснения, но сохранится поземка, снежный накат и гололедица. Амурчан просят быть внимательными и осторожными на дороге.

В Благовещенске 21 декабря днем и ночью пройдет небольшой снег. Ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура ночью -22...-24 градуса, днем -21...-23.