Зарезал и увёз на санках: подозреваемого в убийстве задержали в Амурской области

В посёлке Магдагачи Амурской области задержали предполагаемого убийцу 40-летнего местного жителя. Тело обнаружили 12 декабря возле дома по улице Ленина, тогда же возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти другому человеку».

- В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы п. Магдагачи. Женщина рассказала, что на улице увидела тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области

Сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего мужчину без определённого места жительства. Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области, подозреваемый скрывался в подвале дома.

- Задержанный рассказал, что примерно в середине ноября пустил в занимаемую им квартиру потерпевшего переночевать. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к его сожительнице, что разозлило подозреваемого. Он взял нож и лишил потерпевшего жизни. После этого замотал тело в занавеску и через некоторое время вывез его на санках к заброшенному зданию неподалеку, - пояснили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области.

Задержанный мужчина подтвердил свои показания на месте происшествия и там же показал, как действовал в день убийства. Указал он и на место, где спрятал нож.

- Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Иные обстоятельства происшедшего ещё устанавливаются.