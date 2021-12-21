Амурчане недовольны системой QR-кодов и жалуются в прокуратуру

Обращения в регионе единичны Фото: архив

Амурчане все еще не могут свыкнуться с системой QR-кодов, введенной в регионе в октябре. Жители области считают, что их права на передвижения нарушаются и обращаются в прокуратуру. Об сегодня, 21 декабря, рассказал прокурор Приамурья Александр Бучман.

- Такие жалобы поступают, мы их рассматриваем, и, в соответствии с действующим законодательством уведомляем граждан о результатах рассмотрения. К каждому случаю мы подходим индивидуально. Те ограничения, которые есть, они действуют в соответствии с законодательством, - ответил на вопросы журналистов Александр Ефимович.

В некоторых регионах страны люди коллективно идут в суд. Правда, у нас, по словам главы ведомства, массовости нет.