В прокуратуре Амурской области заявили, что из-за стерилизации бродячие собаки стали добрее

Прокуратура отслеживает обращения в СМИ Фото: архив

Бродячие собаки продолжают волновать жителей Благовещенска. Эту тему подняли и на пресс-завтраке у прокурора Амурской области, который состоялся сегодня, 21 декабря. Александр Бучман сначала обратил внимание на то, что все, что есть на улицах города, по большей степени, вина самих благовещенцев. Ведь многие либо подкармливают животных, давая им привыкнуть к такому образу жизни, или и вовсе выкидывают их на улицу.

- Мы слишком поздно занялись вопросом чипирования. Чем быстрее мы проведем работу с собаками, тем меньше они будут плодиться, будут безобидны и не будут трогать наших детей и взрослых. Хочу сказать, что в текущем году обращений было меньше, потому что весной в области провели очень большую работу по стерилизации и чипированию собак. Таких фактов, как было в прошлом году перед Новым годом, когда я как раз только сюда приехал и когда в СМИ мы фиксировали по 2-3 обращения в день, сейчас нет, - отметил Бучман.

Также глава ведомства заметил, что животные стали меньше собираться в стаи. Этот факт можно считать хорошим результатом стерилизации: у собак пропали инстинкты, и они стали жить самостоятельно.

- Мы отслеживаем и принимаем меры реагирования. Приступать к чипированию и стерилизации надо было раньше. Думаю, что ситуация наладится, наши собаки будут безобидно гулять, и мы будем ими любоваться, - выразил своё мнение прокурор.