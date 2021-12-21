В Белогорске отменили уроки в начальной школе из-за морозов

Новогодние утренники тоже решили отменить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Белогорска Станислав Мелюков принял решение отменить уроки для младшеклассников из-за морозов. Он рассказал, что синоптики дают неутешительные прогнозы на эту неделю. Температура воздуха в городе может отпятиться до -37° и продержаться такой всю неделю. Поэтому с 21 декабря в качестве превентивной меры в Белогорске введен режим повышенной готовности по прохождению отопительного сезона.

- По сложившейся в Белогорске практике при таких температурах (они достигают максимальных минусовых значений с утра) отменяются занятия для начальных классов. Принял решение — 22, 23 и 24 декабря во всех школах занятий для 1-4-х классов не будет, — сообщил мэр Белогорска.

Вместе с занятиями для младшеклассников отменили и новогодние утренники, запланированные на ближайшие дни. Их перенесли на следующую неделю.