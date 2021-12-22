В Благовещенске устанавливают ель на площади Ленина

Вместе с елью смонтируют светящийся шатер Фото: администрация Благовещенска

На площади Ленина в Благовещенске начали устанавливать новую альпийскую ствольную 20-метровую ель. Ее украсят праздничными шарами диаметром 20 сантиметров, а в хвою вплетут светодиодные гирлянды. Старое дерево, которое украшало площадь последние 15 лет, теперь переместится в парк Дружбы в микрорайоне.

Как рассказали в администрации города, вместе с елью смонтируют светящийся шатер на 8 секций, который будет крепиться к опорам в виде арок. Помимо этого на площади начали возводить горки.

Кроме того, эту общественную территорию уже украсили сцена, новогоднее поздравление и арки, оформленные городскими скульпторами изо льда. Вскоре подрядная организация доставит и приступит к монтажу горки в виде головы богатыря Светозара, фотозоны в виде камина, двух тронов Деда Мороза, скульптуры Бабы Яги в ступе и избушки на курьих ножках, Гулливера и тройки лошадей в упряжке с повозкой, украшенной снеговиком с мешком подарков.

К слову, недавно на площади ОКЦ установили четыре большие фигуры снеговиков и ель. В сквере у областного правительства новогоднее настроение задают новогодний шар и елка с праздничной иллюминацией. Возле амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского засверкали арки.

Светодиодные фигуры, горки и каток будут радовать горожан и гостей Благовещенска на набережной. Праздничный вид приобретают не только общественные территории, но и улицы города, их украшают светодиодные конструкции в виде снежинок, светильников, сосулек, а также гирлянды и растяжки.