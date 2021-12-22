«Слишком кисло»: торт экс-благовещенки не оценили судьи шоу «Кондитер»

Амурчанка не сильно расстроилась из-за проигрыша Фото: скриншот

Бывшая жительница Благовещенска Анна Федосеева решила принять участие в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». К сожалению, творение женщины не оценили судьи, и она покинула передачу в отборочном туре.

Шестой сезон битвы посвящен различным праздникам и знаменательным датам. В девятом эпизоде телеканал решил выбрать темой выпуска день рождения проекта «Орел и решка», для которого и приготовила торт амурчанка.

Судьям Анна рассказала, что уже несколько лет не была в России. Выяснилось, что долгое время она прожила во Вьетнаме, где 6,5 лет проработала су-шефом и кондитером. На шоу амурчанка принесла десерт, оформленный в морской тематике.

- Меня зовут Анна, но все знают меня по имени Анабель. В моем торте все просто. Я приготовила на шоу десерт, в который добавила яблоко, киви, малиновый соус кули, кокосовый бисквит и сливочно-карамельный чизкейк, - рассказала женщина о начинке своего творения.

Ведущий шоу Ренат Акзамов не особо оценил торт Анны. Его очень удивило общее оформление изделия и отрезанный русалочий хвост. Не оценили судьи и вкусовые качества. Они отметили, что торт слишком кислый, и это перебивало вкус других ингредиентов.

В результате Анабель вылетела из шоу со всеми тремя «нет». Но стоит отметить, что ее пригласили в новый сезон неназванного проекта, чтобы она смогла показать свой другой кулинарный талант - готовку супа фо-бо. Женщина приняла приглашение и не сильно расстроилась проигрышу.