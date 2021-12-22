Олег Имамеев рассказал, как будут перекрывать калининское кольцо в Благовещенске

Работы начнутся в апреле Фото: администрация Благовещенска

Сегодня, 22 декабря, мэр Благовещенска провел прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы горожан. В том числе, жителей амурской столицы интересовало, как будут перекрывать калининское кольцо, ремонт которого запланирован на следующий год.

Работы начнутся в апреле. Участок покроют двумя слоями асфальта, а освещать его будут 28 светильников.

- Проектной организацией будет определено частичное закрытие или полное, я думаю до марта мы определимся, каким образом будем закрывать движение транспорта. Я за то, чтобы «кольцо» не закрывать полностью, чтобы у автомобилистов была возможность проезда, но специалисты оценят, и будет принято решение, - высказался мэр города.