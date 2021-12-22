46-летний амурчанин подрался с девочками-подростками и оказался в суде

Мужчина находится в следственном изоляторе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Свободного будут судить по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Всё из0за инцидента, произошедшего 31 августа 2021 года.

В последний день лета 46-летний мужчина начал подходить к девочкам-подросткам и рассказывать им, что спрятал в автомобиле взрывное устройство. Примечательно, что события разворачивались в Свободном рядом с местной администрацией. В полицию как раз и позвонила сотрудница мэрии.

- Звонившая женщина проинформировала стражей порядка о неадекватном поведении неизвестного гражданина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предупреждал находившихся на площади горожан о якобы заложенном в одном из припаркованных поблизости автомобилей взрывном устройстве и беспричинно избил попавших под руку несовершеннолетних девушек, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе управления МВД РФ по Амурской области.

Обвиняемого задержал наряд патрульно-постовой службы, прибывший на центральную площадь города по сообщению о совершении преступления. Они же обследовали автомобили на парковке – опасных предметов там не обнаружили.

К 22 декабря следователями МО МВД России «Свободненский» окончено расследование уголовного дела. Материалы направили в суд для принятия решения. Подследственный может лишиться свободы на срок до пяти лет.