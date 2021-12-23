Иностранец проведет в колонии 12 лет за попытки создать в Приамурье террористические ячейки

Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме Фото: УФСБ России по Амурской области

В Амурской области вступил в силу приговор иностранцы за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности. По данным пресс-службы УФСБ региона, мужчина подозревался в пропаганде деятельности радикальной идеологии международной террористической организации (МТО) «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в России). Его задержали сотрудники ведомства в июле 2020 года.

Против иностранца было возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений», ч.2 ст.205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», ч.2 ст.280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Его причастность к распространению призывов к насильственным вооруженным действиям, оправданию радикальных взглядов исламской идеологии, ее символики, а также попыткам созданию на территории Амурской области экстремистской ячейки установлена в ходе проверки. Основными задачами «вербовщика» были поддержка террористической деятельности и вовлечение в нее местных жителей и иностранных мигрантов, чтобы участвовать в боевых действиях за рубежом.

Приговором первого Восточного окружного военного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с содержанием в течение первых 4 лет в тюрьме, с лишением права выхода в интернет сроком на 3 года.