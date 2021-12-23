В Амурской области на одного родившегося Адама родилось 143 Евы

Были названы и самые редкие имена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В амурском управлении ЗАГС подвели итоги подходящего к концу 2021 года. По данным специалистов, в регионе обнаружилась интересная статистика – на одного родившегося Адама родилось 143 Евы.

- Мы всегда рады необычным и красивым именам и очень надеемся, что в следующем году Адамов родится гораздо больше, - пишут в управлении.

Самыми популярными именами для мальчиков за последнюю неделю стали Артем и Евгений. Популярные женские имена: Саша и Вероника. Реже всего амурские родители называли детей Марсель, Михей, Ульяна и Арина.