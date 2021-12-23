Обвиняемого в убийстве найденного в подъезде мужчины арестовали в Благовещенске

Подозреваемый был судим и официально нигде не работал Фото: Артем КИЛЬКИН

В амурской столице заключили под стражу обвиняемого в убийстве мужчины, чье тело было найдено в многоэтажном доме по улице Красноармейская.

Как полагает следствие, обвиняемый с тремя знакомыми выпивали в частном доме на улице Новая. Между ним и убитым возник конфликт, тогда мужчина взял нож и несколько раз ударил им оппонента. Потерпевший с ранениями выбежал из дома в сторону многоквартирных домов по Красноармейской. Зайдя в подъезд, он умер.

Пресс-служба суда уточняет, что подозреваемый был судим и официально нигде не работал. У него не было семьи или детей, а репутация среди жильцов своего района складывалась не лучшим образом.

- Учитывая данные обстоятельства, у суда имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от предварительного следствия, а также продолжит заниматься преступной деятельностью, - отметили в ведомстве.

Мужчина будет находиться в заключении до 21 февраля 2022 года.