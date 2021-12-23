Школьников из Райчихинска перевели на «дистанционку» из-за морозов

Жители Свободного и Благовещенска тоже попросили руководителей городов приостановить уроки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Райчихинске школьников со второго по четвертые классы решили перевести на дистанционное обучение из-за сильных морозов. Ранее такое же решение приняли власти Белогорска.

Дети из Райчихинска будут учиться удаленно только два дня – 24 и 25 декабря. Решение приняла глава города Татьяна Родионова.

В свою очередь, руководству образовательных учреждений было рекомендовано предусмотреть перенос начала уроков для учащихся 5-11 классов на более позднее время.

Тем временем, жители Свободного и Благовещенска тоже попросили руководителей городов приостановить уроки.

По данным Амурского гидрометцентра, завтра, 24 декабря, прогнозируется небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в пониженных местах морозный туман.

Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -32-37 °С, местами -40-45 °С, днем -25-30 °С, местами -30-35 °С.

В Благовещенске ночью небольшая облачность, днем переменно – без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -32-34 °С, днем -25-27 °С.