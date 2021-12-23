В Прогрессе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

Подозреваемый находится в ИВС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера утром, 22 декабря, в гаражном массиве в Строительном переулке поселка Прогресс было найдено тело 32-летнего мужчины. На нем виднелись признаки насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Райчихинску возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в убийстве задержали 41-летнего местного жителя. Как полагает следствие, он с убитым и еще одним мужчиной накануне весь день выпивали в квартире неподалеку. В итоге между ними возникла ссора, которая и стала причиной убийства. После этого, чтобы скрыть следы преступления, мужчина вытащил тело на улицу и оставил в гаражном массиве.

В настоящее время подследственный помещен в ИВС. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.