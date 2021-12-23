Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 декабря 2021 8:45

В Чигирях произошел порыв коммунальных систем из-за плохой подготовки к отопительному сезону

Причина в отсутствии ремонта
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дом взят на контроль Фото: Чигиринский сельсовет

Дом взят на контроль Фото: Чигиринский сельсовет

В Чигирях произошел порыв коммунальных систем, сообщает администрация сельсовета. Причина в плохой подготовке дома к отопительному сезону. Оказалось, что фонд капремонта не смог найти подрядчика для выполнения работ, и сети остались в ужасном состоянии.

В результате дом №2 по улице Комсомольская не был готов к отопительному сезону. Он остался на старых сетях в аварийном состоянии.

На данный момент администрация Чигиринского сельсовета заключила договор с новой компанией. Она должна устранять аварийные ситуации, которые могут возникнуть по этому адресу. Дом взят на контроль.

Местным жителям посоветовали в случае аварийной ситуации обращаться по телефонам:

8-914-395-26-24,

8-924-144-08-81.