В Приамурье автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед

Автомобиль провалился в полынью примерно в 20 метрах от берега Фото: amurskiespasateli

В Пояркове Михайловского района под лед провалился автомобиль с мужчинами. По сообщению амурских спасателей, люди оказались заблокированы внутри машины. Сообщение о произошедшем поступило оператору службы 112 в час ночи.

На помощь амурчанам выехал дежурный караул пожарной части № 62 противопожарной службы области. С трудом спасателям удалось вытащить автомобиль.

- На месте оказалось, что автомобиль выехал на лёд и провалился в полынью примерно в 20 метрах от берега. Двое амурчан оказались заблокированы льдом в автомобиле. Пожарные с помощью пожарного автомобиля отбуксировали на берег машину, - рассказали в ведомстве.

Медицинская помощь пострадавшим мужчинам не потребовалась.