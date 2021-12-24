Несколько управляек в Благовещенске оштрафовали из-за ржавой воды

Пводом для проверки послужили обращения жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В амурской столицы три управляющих компании оштрафовали за то, что в домах жителей из кранов текла ржавая вода. К ответственности их привлекла прокуратура Благовещенска.

Поводом для проверки послужили обращения жителей. Они пожаловались на ржавую воду, которую невозможно употреблять.

Прокуратура совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» отобрали пробы горячей воды из кранов. Проверка показала, что она не соответствует требованиям качества и безопасности. В воде превышены допустимые пределы показателей мутности и концентрации железа.

В отношении управляющих компаний ООО «Амурская управляющая компания», ООО «Полис», ООО «Амурстрой ЖКХ» прокурор Благовещенска возбудил дела об административных правонарушениях. Организации привлекли к административной ответственности – они должны заплатить штрафы.

Помимо этого, за долгое отсутствие воды в четырех домах оштрафовано ООО «Амурские коммунальные системы» и его руководитель. В сентябре жильцы жаловались на то, что воды в их квартирах не было более двух суток.