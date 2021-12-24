Штормовое предупреждение из-за сильных морозов объявили в Приамурье

На дорогах сохраняется снежный накат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области из-за сильных морозов объявлено штормовое предупреждение. Об этом жителей региона предупреждают синоптики. Они сообщают, что даже в южных районах Приамурья может быть низкая температура. Столбик термометра опустится до – 40 градусов.

По информации Амурского гидрометцентра, в выходные, 25 и 26 декабря местами сохранятся сильные морозы. Максимальная температура воздуха опустится ниже -38 градусов.

В субботу, в амурской столице температура воздуха ночью опустится до -30 градусов. Днем ожидается до -21...-23 днём. Осадков быть не должно. В районах будет прохладнее, ночью и утром – морозный туман. Ночью температура составит -38...-43 градусов, днем – до -21...-26. Автомобилистов просят быть осторожнее: на дорогах сохраняется снежный накат и гололедица.