В селе Белогорье при пожаре погибла пятилетняя девочка

Девочка умерла в карете скорой помощи Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 24 декабря, произошла трагедия, унесшая жизнь ребенка. в Белогорье при пожаре погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

- Трагедия сегодня произошла в селе Белогорье. Сгорел частный дом. В огне сильно пострадала пятилетняя девочка. К сожалению, врачам спасти ее не удалось. Она умерла в карете скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким девочки. Скорблю вместе с вами. Сил вам пережить это страшное горе, - написал он в своем телеграм-канале.

Собственный источник сообщил, что пожар произошел на улице Подгорной. Также нам рассказали, что девочка не ходила в садик, и была дома, пока родители работали.

Это не первая трагедия, в которой погиб ребенок. Недавно в Шимановске при пожаре погибла целая семья: родители и два маленьких ребенка. Организацию похорон на себя взяла администрация города.

ОБНОВЛЕНО В 21.21

Как рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 13.25. На тушение выехали 11 человек и три единицы техники. Чтобы ликвидировать открытое горение, им потребовалось около часа.

Вероятная причина пожара – нарушение требований при устройстве и эксплуатации печи. Однако эту версию ещё нужно подтвердить. Для этого проведут экспертизы и проверки, их, помимо МЧС, назначили также в следственном управлении СК РФ по Амурской области и в региональной прокуратуре.

В последней, к слову, рассказали подробности о семье погибшей девочки. По имеющимся данным, она была благополучной. Малышка жила с отцом, его сожительницей и несовершеннолетним братом.