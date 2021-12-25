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Общество25 декабря 2021 8:39

Для семьи 5-летней девочки, погибшей в пожаре в Белогорье, объявлен сбор средств

Важна любая финансовая и материальная помощь
Алина СЛЮСАРЕНКО
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источник: ГУ МЧС России по Амурской области

источник: ГУ МЧС России по Амурской области

Объявлен сбор финансовой и материально помощи для семьи из Белогорья, у которых в пожаре погибла пятилетняя дочка. Изначально сбор организовали коллеги и друзья пострадавших. Напомним, 24 декабря произошла страшная трагедия. Один из частных домов в Белогорье загорелся. Жертвой стала пятилетняя девочка – она скончалась в машине скорой помощи.

По информации мэра Благовещенска Олега Имамеева, девочка сильно пострадала, её успели передать врачам, но спасти жизнь ребёнку так и не удалось. Она умерла в машине скорой помощи.

Также в управлении МЧС назвали вероятную причину пожара – нарушение требований при устройстве и эксплуатации печи.

Девочка проживала со своим отцом, его сожительницей и несовершеннолетним братом. Для них уже организован сбор финансовой и материальной помощи, о которой сообщила коллега одного из членов семьи.

По её словам, семья сейчас находится в пункте временного размещения и им нужна любая помощь и поддержка. Также идёт сбор средств на похороны погибшего ребёнка.

Неравнодушные могут перевести деньги по указанным номерам телефона:

Односельчане и неравнодушные граждане уже помогают пострадавшим вещами первой необходимости. Любой желающий может принести их в администрацию сельсовета, в школу или в ДК Белогорья.