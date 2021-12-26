В Тындинском районе после наезда на ограждение погиб водитель иномарки

В машине находились еще три пассажира, они выжили

Сегодня ранним утром, 26 декабря, в Тындинском районе произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и на большой скорости въехал в леерное ограждение.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Амурской области, около 04:20 34-летний водитель наехал на препятствие на трассе. От силы столкновения с ограждением автомобиль Toyota Spacio получил серьёзные механические повреждения. Сам водитель с тяжёлыми травмами скончался на месте.

Три его пассажира – 1973, 1986 и 1991 годов рождения, – к счастью, выжили. Их доставили в больницу. Другие подробности происшествия пока не известны.