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Происшествия26 декабря 2021 9:59

В Тындинском районе после наезда на ограждение погиб водитель иномарки

Три пассажира были доставлены в больницу
Светлана МУБАРАННИКОВА
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В машине находились еще три пассажира, они выжили

В машине находились еще три пассажира, они выжили

Сегодня ранним утром, 26 декабря, в Тындинском районе произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и на большой скорости въехал в леерное ограждение.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Амурской области, около 04:20 34-летний водитель наехал на препятствие на трассе. От силы столкновения с ограждением автомобиль Toyota Spacio получил серьёзные механические повреждения. Сам водитель с тяжёлыми травмами скончался на месте.

Три его пассажира – 1973, 1986 и 1991 годов рождения, – к счастью, выжили. Их доставили в больницу. Другие подробности происшествия пока не известны.