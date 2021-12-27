Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 декабря 2021 1:19

План по открытию игровых комнат разработали бизнесмены Приамурья

Открывать их предлагают в несколько этапов
Дарья ПРОКОПЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Игровые пустуют уже несколько месяцев

Игровые пустуют уже несколько месяцев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предприниматели Амурской области сформировали план по открытию детских комнат. Соответствующее поручение министерству экономического развития и внешних связей Приамурья и региональному Роспотребнадзору дал губернатор Василий Орлов.

Напомним, детские игровые комнаты и центры закрыты уже несколько месяцев в связи с антикоронавирусными мерами. Предприниматели неоднократно предлагали способы открытия комнаты и центров, однако власти заговорили об этом только в середине декабря.

Однако, как заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов, по состоянию на 26.12.2021 г. ни минэконом, ни управление Роспотребнадзора никаких документов по поставленной задаче не подготовили. В связи с этим бизнес-сообщество взяло дело в свои руки:

- Предприниматели подготовили документ, полностью соответствующий задаче, которая была поставлена губернатором. Учитывая глубокую погруженность в этот вопрос областного министерства экономического развития и внешних связей и управления Роспотребнадзора по Амурской области, для его изучения и оценки специалистам потребуется не более часа. Уверен, министерство и надзорное ведомство смогут своевременно доложить губернатору о выполнении поставленной задачи.

Документ, среди прочего, предполагает дополнительные антикоронавирусные меры для детских игровых комнат и центров: использование рециркуляторов воздуха, исключения мягконабивных игрушек, вакцинацию 80% сотрудников.

Также речь идёт от 50-процентной наполняемости залов и выделении пяти квадратных метров на одного ребёнка в игровой. Половинная заполняемость планируется и для групповых аттракционов. Цифры могут варьироваться с изменением уровня заболеваемости – так, на втором этапе, в случае снижения коэффициента, заполняемость предлагают увеличить до 75%, а на третьем этапе ограничения и вовсе можно будет отменить.

Фото: business28.ru

Фото: business28.ru