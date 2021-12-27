В Амурской области средняя зарплата возросла до 57 тысяч рублей

Средняя зарплата рассчитывается с учетом дохода работников различных предприятий с разными уровнями квалификации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приамурье средний заработок вырос до 57 тысяч рублей. Об этом сообщает Амурстат. Исследования проводились с января по октябрь текущего года.

Как сообщает ведомство, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний уровень зарплаты вырос на 11%. Реальная начисленная сумма, с учетом индекса потребительских цен, стала больше на 4,6%.

Также специалисты напоминают, что средняя зарплата рассчитывается с учетом дохода работников различных предприятий с разными уровнями квалификации. Поэтому больше всего сотрудникам платят в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность. Эти специалисты в среднем получают 98 957,3 рубля, что на 73,9% выше среднего областного уровня.

«Серебро» у работников сферы транспортировки и хранения. Им платят примерно 71 730,3 рубля. На третьем месте деятельность по добыче полезных ископаемых, где специалисты получают в среднем 70 017,7 рублей в месяц.

В два раза ниже среднего по области, по данным Амурстата, зарплата у работников оптовой и розничной торговли – 28 229,5 рубля. Чуть больше платят тем, кто работает с операциями с недвижимым имуществом – 30 555,6 рубля, а также сотрудникам гостиниц и предприятий общепита – 32 126,5 рубля.

Среднюю зарплату в 57 575,5 рубля платят специалистам государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также работникам социального страхования. Работники сферы строительства получают 65 485,6 рубля, а сотрудники «прочих видов услуг» видят на своей карте меньше всего - 34 467 рублей.