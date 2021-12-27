50-метровая открытка в память об амурском художнике появилась в Новосибирске

Большая новогодняя открытка, адресованная жителям и гостям столицы Новосибирской области, получилась свыше 50 метров в длину. ФОТО: ГУ МЧС Новосибирской области

Гигантскую ледовую открытку создали в Новосибирске. Её нарисовали из снега местные пожарные и спасатели в рамках акции «Добрая открытка «Чудеса на льду».

Акцию запустило Минприроды России, но изначально идея создания ледовых открыток принадлежала амурскому художнику Валерию Мельникову – несколько лет мужчина выходил на лёд реки Хомутинки и дарил местным жителям новогоднее настроение. Его не стало в октябре 2020 года. В этом году жители Новосибирска, Якутска, Екатеринбурга, Омска, Оренбурга и Москвы вышли на лед ближайших водоемов, чтобы отдать дань памяти творцу.

Открытку на котловане «Горный» в Новосибирске создавали сразу 20 человек. ФОТО: ГУ МЧС Новосибирской области

Открытку на котловане «Горный» в Новосибирске создавали сразу 20 человек. Им потребовалось три часа, чтобы «нарисовать» ёлку и символ Новосибирской области – соболя. Опасности выход на лёд не представлял: его заранее проверили специалисты, толщина составила 37 сантиметров – этого достаточно, чтобы на лёд могли выйти сразу несколько человек.

Большая новогодняя открытка, адресованная жителям и гостям столицы Новосибирской области, получилась свыше 50 метров в длину. Изображение видно с Октябрьского моста и прибрежной зоны котлована «Горский».