Амурского священника шантажировали фото жены в нижнем белье

Мошенники требуют до нескольких сотен тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенники в амурской области выбрали новых «жертв» для своих преступлений. На этот раз они пытаются вымогать деньги со священников и их близких. Об одном таком случае рассказал Святослав Шевченко.

С новой «схемой» столкнулся коллега Святослава из Приамурья. Суть «развода» самая простая: женщина в личной переписке делится с родственниками или подругами фотографиями в нижнем белье. Либо к ней обращается «швея», которая для пошива одежды просит сфотографироваться в таком виде якобы для подгонки по фигуре. Спустя некоторое время эти снимки оказываются в руках мошенников. Кто-то просто их фотошопит с помощью различных программ.

- Затем на супругу батюшки выходят люди с шантажом: отправляйте деньги, или фото разлетятся по всем вашим контактам. Расчет на то, что в семьях духовенства к таким этическим вопросам относятся более щепетильно. Если с женой не прошло, выходят на мужа в сане, и идет торговля, – рассказал священнослужитель.

Так, у жены одного священника из Приамурья просили 60 тысяч рублей, в другом регионе мошенники «поднимали» цену до 200 тысяч.